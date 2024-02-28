Безрук (Герасименко) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук (Герасименко) Параскева Кирилловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

07.08.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821

Отец: Герасименко Кирилл Гаврилович

Мать: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1845

Муж: Безрук Максим Созонтович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1846

Сын: Безрук Иван Максимович

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1849

Дочь: Семененко Анисия Максимовна

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1852

Сын: Безрук Илья Максимович

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Безрук Александр Максимович

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1857

Сын: Безрук Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1861

Сын: Безрук Антоний Максимович

Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область
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