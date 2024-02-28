Безрук (Герасименко) Параскева Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.08.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821
Бракосочетание
28.01.1845
Рождение ребёнка
31.03.1846
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Рождение ребёнка
27.12.1849
Дочь: Семененко Анисия Максимовна
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Рождение ребёнка
14.09.1852
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Безрук Александр Максимович
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Рождение ребёнка
11.09.1857
Сын: Безрук Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Рождение ребёнка
13.04.1861
Сын: Безрук Антоний Максимович
Отец ребёнка: Безрук Максим Созонтович
Смерть
Неизвестно