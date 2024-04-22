Безрук Антоний Максимович
Место рождения
Дата рождения13.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1861
Бракосочетание
28.10.1879
Жена: Безрук Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1880
Дочь: Константиненко Иулитта Антоновна
Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
17.07.1884
Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: Безрук Христина Антоновна
Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1890
Дочь: Адаменко Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: Безрук Домникия Антоновна
Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно