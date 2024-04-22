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Безрук Антоний Максимович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

13.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1861

Отец: Безрук Максим Созонтович

Мать: Безрук Параскева Кирилловна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1880

Дочь: Константиненко Иулитта Антоновна

Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1884

Сын: Безрук Илья Антонович

Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: Безрук Христина Антоновна

Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: Адаменко Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: Безрук Домникия Антоновна

Мать ребёнка: Безрук Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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