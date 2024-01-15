Безрук (Кисель) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
15.07.1880
Дочь: Константиненко (Безрук) Иулитта Антоновна
Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович
Рождение ребёнка
17.07.1884
Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: Безрук Христина Антоновна
Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович
Рождение ребёнка
10.10.1890
Дочь: Адаменко (Безрук) Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: Безрук Домникия Антоновна
Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович
Смерть
Неизвестно