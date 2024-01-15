Безрук (Кисель) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук (Кисель) Евдокия Петровна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1880

Дочь: Константиненко (Безрук) Иулитта Антоновна

Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1884

Сын: Безрук Илья Антонович

Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: Безрук Христина Антоновна

Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: Адаменко (Безрук) Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: Безрук Домникия Антоновна

Отец ребёнка: Безрук Антоний Максимович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область

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