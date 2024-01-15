Адаменко (Безрук) Параскева Антоновна
Место рождения
Дата рождения10.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1890
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Адаменко Николай Максимович
Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич
Рождение ребёнка
09.04.1912
Сын: Адаменко Максим Максимович
Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Адаменко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Адаменко Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Адаменко Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич
Смерть
Неизвестно