Адаменко (Безрук) Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адаменко (Безрук) Параскева Антоновна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

10.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1890

Отец: Безрук Антоний Максимович

Мать: Безрук (Кисель) Евдокия Петровна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Адаменко Николай Максимович

Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1912

Сын: Адаменко Максим Максимович

Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Адаменко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Адаменко Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Адаменко Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Адаменко Максим Корнильевич

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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