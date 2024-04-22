Константиненко (Безрук) Иулитта Антоновна
Место рождения
Дата рождения15.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1880
Отец: Безрук Антоний Максимович
Мать: Безрук Евдокия Петровна
Бракосочетание
07.11.1899
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Матрона Ефремовна
Отец ребёнка: Константиненко Ефрем Данилович
Рождение ребёнка
30.05.1903
Сын: Константиненко Исаакий Ефремович
Отец ребёнка: Константиненко Ефрем Данилович
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Константиненко Трофим Ефремович
Отец ребёнка: Константиненко Ефрем Данилович
Рождение ребёнка
11.04.1910
Сын: Константиненко Василий Ефремович
Отец ребёнка: Константиненко Ефрем Данилович
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Константиненко Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Константиненко Ефрем Данилович
Смерть
Неизвестно