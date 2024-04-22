Константиненко Ефрем Данилович
Место рождения
Дата рождения26.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876
Бракосочетание
07.11.1899
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Матрона Ефремовна
Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна
Рождение ребёнка
30.05.1903
Сын: Константиненко Исаакий Ефремович
Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Константиненко Трофим Ефремович
Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна
Рождение ребёнка
11.04.1910
Сын: Константиненко Василий Ефремович
Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Константиненко Михаил Ефремович
Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна
Смерть
Неизвестно