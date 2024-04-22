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Константиненко Ефрем Данилович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

26.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876

Отец: Константиненко Даниил Павлович

Мать: Константиненко Евфросиния Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
07.11.1899

Жена: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Матрона Ефремовна

Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1903

Сын: Константиненко Исаакий Ефремович

Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Константиненко Трофим Ефремович

Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1910

Сын: Константиненко Василий Ефремович

Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Константиненко Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Константиненко Иулитта Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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