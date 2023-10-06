Константиненко (Шимко) Евфросиния Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантиненко (Шимко) Евфросиния Антоновна

Константиненко (Шимко) Евфросиния Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1864

Муж: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1865

Сын: Константиненко Давид Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1867

Сын: Константиненко Григорий Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1869

Дочь: Московка Феодора Даниловна

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Константиненко Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1876

Сын: Константиненко Ефрем Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1878

Сын: Константиненко Владимир Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: Константиненко Наталия Даниловна

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Константиненко Макарий Данилович

Отец ребёнка: Константиненко Даниил Павлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close