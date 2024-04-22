Константиненко Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения25.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1867
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
17.11.1891
Сын: Константиненко Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Константиненко Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1895
Сын: Константиненко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1897
Дочь: Сигклитикия Григорьевна
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1906
Сын: Константиненко Карп Григорьевич
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1911
Сын: Константиненко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно