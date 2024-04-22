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Константиненко Григорий Данилович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

25.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1867

Отец: Константиненко Даниил Павлович

Мать: Константиненко Евфросиния Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Константиненко Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Константиненко Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Константиненко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1897

Дочь: Сигклитикия Григорьевна

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Константиненко Карп Григорьевич

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Сын: Константиненко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Константиненко Дарья Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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