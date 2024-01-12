Константиненко (Куприй) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Куприй) Дарья Ивановна

Место рождения

Дуболуговка, Чернігівська область

Дата рождения

14.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871

Отец: Куприй Иван Трофимович

Мать: Куприй Акулина Андреевна

Дуболуговка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Константиненко Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Константиненко (Константиненко) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Константиненко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1897

Дочь: (Константиненко) Сигклитикия Григорьевна

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: (Константиненко) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: (Константиненко) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Константиненко Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Сын: Константиненко Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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