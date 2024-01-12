Константиненко (Куприй) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Куприй Иван Трофимович
Мать: Куприй Акулина Андреевна
Сын: Константиненко Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Дочь: Константиненко (Константиненко) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Сын: Константиненко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Дочь: (Константиненко) Сигклитикия Григорьевна
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Дочь: (Константиненко) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Дочь: (Константиненко) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Сын: Константиненко Карп Григорьевич
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович
Сын: Константиненко Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Константиненко Григорий Данилович