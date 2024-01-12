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Куприй Акулина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

19.03.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1861

Дочь: Перец (Куприй) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1864

Сын: Куприй Захарий Иванович

Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Куприй Андрей Иванович

Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1871

Дочь: Константиненко (Куприй) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович

Дуболуговка, Чернігівська область
Смерть
19.03.1877
Дуболуговка, Чернігівська область

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