Куприй Акулина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти19.03.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1861
Дочь: Перец (Куприй) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович
Рождение ребёнка
04.09.1864
Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович
Рождение ребёнка
03.11.1867
Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.03.1871
Дочь: Константиненко (Куприй) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Куприй Иван Трофимович
Смерть
19.03.1877