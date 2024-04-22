Константиненко Даниил Павлович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти26.02.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
12.01.1864
Рождение ребёнка
24.07.1865
Сын: Константиненко Давид Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1867
Сын: Константиненко Григорий Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
14.11.1869
Дочь: Московка Феодора Даниловна
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Константиненко Афанасий Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
26.01.1876
Сын: Константиненко Ефрем Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
14.07.1878
Сын: Константиненко Владимир Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: Константиненко Наталия Даниловна
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Константиненко Макарий Данилович
Мать ребёнка: Константиненко Евфросиния Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1891