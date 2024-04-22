Московка (Константиненко) Феодора Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московка (Константиненко) Феодора Даниловна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

14.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869

Отец: Константиненко Даниил Павлович

Мать: Константиненко Евфросиния Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1894

Муж: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Московка Дионисий Павлович

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Московка Михаил Павлович

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Московка Иван Павлович

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Московка Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Московка Варвара Павловна

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Московка Андрей Павлович

Отец ребёнка: Московка Павел Дорофеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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