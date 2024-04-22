Московка Павел Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869
Бракосочетание
21.01.1894
Рождение ребёнка
28.06.1895
Сын: Московка Дионисий Павлович
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
29.07.1897
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
23.02.1900
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Московка Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Московка Варвара Павловна
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
16.10.1903
Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна
Смерть
Неизвестно