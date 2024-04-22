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Московка Павел Дорофеевич

Место рождения

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

27.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869

Отец: Московка Дорофей Сергеевич

Мать: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
21.01.1894

Жена: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Московка Дионисий Павлович

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Московка Михаил Павлович

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Московка Иван Павлович

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Московка Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Московка Варвара Павловна

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Московка Андрей Павлович

Мать ребёнка: Московка Феодора Даниловна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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