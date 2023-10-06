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Московка Ульяна Игнатьевна

Место рождения

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
28.01.1859

Муж: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Московка Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1869

Сын: Московка Павел Дорофеевич

Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1872

Дочь: Московка Ксения Дорофеевна

Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1875

Сын: Московка Яков Дорофеевич

Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Фалей (Московка) Валентина Дорофеевна

Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния

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