Московка Ульяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1859
Рождение ребёнка
06.01.1867
Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич
Рождение ребёнка
27.06.1869
Сын: Московка Павел Дорофеевич
Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.01.1872
Дочь: Московка Ксения Дорофеевна
Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич
Рождение ребёнка
26.11.1875
Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Фалей (Московка) Валентина Дорофеевна
Отец ребёнка: Московка Дорофей Сергеевич