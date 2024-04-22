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Московка Дорофей Сергеевич

Место рождения

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

04.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Московка Сергей Федорович

Мать: Московка Настасья Федоровна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
28.01.1859

Жена: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Московка Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1869

Сын: Московка Павел Дорофеевич

Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1872

Дочь: Московка Ксения Дорофеевна

Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1875

Сын: Московка Яков Дорофеевич

Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Фалей Валентина Дорофеевна

Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Смерть
04.05.1914
Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
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