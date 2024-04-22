Московка Дорофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти04.05.1914
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
28.01.1859
Рождение ребёнка
06.01.1867
Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.06.1869
Сын: Московка Павел Дорофеевич
Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.01.1872
Дочь: Московка Ксения Дорофеевна
Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.11.1875
Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Фалей Валентина Дорофеевна
Мать ребёнка: Московка Ульяна Игнатьевна
Смерть
04.05.1914