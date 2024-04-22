Константиненко Владимир Данилович
Место рождения
Дата рождения14.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Константиненко Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Константиненко Василий Владимирович
Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.1910
Сын: Константиненко Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1912
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно