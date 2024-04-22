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Константиненко Владимир Данилович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

14.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878

Отец: Константиненко Даниил Павлович

Мать: Константиненко Евфросиния Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Константиненко Анна Дмитриевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Константиненко Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Константиненко Василий Владимирович

Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1910

Сын: Константиненко Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1912

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Константиненко Анна Дмитриевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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