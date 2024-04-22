Константиненко (Яценко) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1884
Отец: Яценко Дмитрий Иванович
Мать: Яценко Мария Васильевна
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Константиненко Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Константиненко Василий Владимирович
Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович
Рождение ребёнка
08.01.1910
Сын: Константиненко Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович
Рождение ребёнка
09.12.1912
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович
Смерть
Неизвестно