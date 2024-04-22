Константиненко (Яценко) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Яценко) Анна Дмитриевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

23.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1884

Отец: Яценко Дмитрий Иванович

Мать: Яценко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1906

Муж: Константиненко Владимир Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Константиненко Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Константиненко Василий Владимирович

Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1910

Сын: Константиненко Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1912

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Константиненко Владимир Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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