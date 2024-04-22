Яценко Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1873
Дочь: Яценко Елисавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна
родилась в Киевской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1880
Сын: Яценко Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: Яценко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Константиненко Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1887
Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно