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Яценко Дмитрий Иванович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1873

Дочь: Яценко Елисавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна

родилась в Киевской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1880

Сын: Яценко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: Яценко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Константиненко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Яценко Никола Дмитриевич

Мать ребёнка: Яценко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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