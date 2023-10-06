Яценко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.09.1873
Дочь: Яценко Елисавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Яценко Дмитрий Иванович
родилась в Киевской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1880
Сын: Яценко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Яценко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: Яценко Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Яценко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Константиненко Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Яценко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1887
Отец ребёнка: Яценко Дмитрий Иванович