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Константиненко Афанасий Данилович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

01.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873

Отец: Константиненко Даниил Павлович

Мать: Константиненко Евфросиния Антоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1904

Сын: Константиненко Макарий Афанасьевич

Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Константиненко Акакий Афанасьевич

Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1908

Сын: Константиненко Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: Акалина Афанасьевна

Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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