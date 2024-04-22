Константиненко Афанасий Данилович
Место рождения
Дата рождения01.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
29.05.1904
Сын: Константиненко Макарий Афанасьевич
Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Константиненко Акакий Афанасьевич
Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
31.03.1908
Сын: Константиненко Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
11.06.1911
Дочь: Акалина Афанасьевна
Мать ребёнка: Константиненко Мавра Емельяновна
Смерть
Неизвестно