Константиненко (Бородавка) Мавра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Бородавка) Мавра Емельяновна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

30.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1874

Отец: Бородавка Емельян Иосифович

Мать: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1904

Сын: Константиненко Макарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Константиненко Акакий Афанасьевич

Отец ребёнка: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1908

Сын: Константиненко Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: Акалина Афанасьевна

Отец ребёнка: Константиненко Афанасий Данилович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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