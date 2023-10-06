Бородавка (Шеверда) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Шеверда) Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1842

Отец: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Мать: Шеверда Евдокия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.05.1862

Муж: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1863

Дочь: Кочерга Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1866

Дочь: Бесараб Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1868

Сын: Бородавка Гавриил Емельянович

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Бородавка Аврамий Емельянович

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1874

Дочь: Константиненко Мавра Емельяновна

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1877

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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