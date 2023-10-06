Бородавка (Шеверда) Евфросиния Григорьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1842
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.05.1862
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1863
Дочь: Кочерга Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1866
Дочь: Бесараб Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1868
Сын: Бородавка Гавриил Емельянович
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Бородавка Аврамий Емельянович
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1874
Дочь: Константиненко Мавра Емельяновна
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1877
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно