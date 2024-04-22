Василенко (Шеверда) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Шеверда) Мария Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1862

Отец: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Мать: Шеверда Евдокия Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Василенко Филипп Никитович

Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1879

Дочь: Василенко Евфросиния Никитична

Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1882

Сын: Василенко Емельян Никитович

Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич

Остёр, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Василенко Никита Яковлевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1891

Дочь: Василенко Настасия Никитовна

Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1894

Дочь: Василенко Анастасия Никитовна

Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич

Остёр, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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