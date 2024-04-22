Василенко (Шеверда) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1862
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Василенко Филипп Никитович
Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
24.09.1879
Дочь: Василенко Евфросиния Никитична
Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
08.08.1882
Сын: Василенко Емельян Никитович
Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич
Бракосочетание
22.01.1889
Рождение ребёнка
06.01.1891
Дочь: Василенко Настасия Никитовна
Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1894
Дочь: Василенко Анастасия Никитовна
Отец ребёнка: Василенко Никита Яковлевич
Смерть
Неизвестно