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Василенко Никита Яковлевич

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

15.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1862

Отец: Василенко Яков Титович

Мать: Василенко Агафия Степановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Василенко Филипп Никитович

Мать ребёнка: Василенко Мария Григорьевна

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1879

Дочь: Василенко Евфросиния Никитична

Мать ребёнка: Василенко Мария Григорьевна

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1882

Сын: Василенко Емельян Никитович

Мать ребёнка: Василенко Мария Григорьевна

Остёр, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1889

Жена: Василенко Мария Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1891

Дочь: Василенко Настасия Никитовна

Мать ребёнка: Василенко Мария Григорьевна

Остёр, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1894

Дочь: Василенко Анастасия Никитовна

Мать ребёнка: Василенко Мария Григорьевна

Остёр, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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