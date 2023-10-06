Василенко (Шульга) Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1859
Сын: Василенко Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Василенко Яков Титович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1862
Сын: Василенко Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Василенко Яков Титович
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1867
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Василенко Яков Титович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1870
Сын: Василенко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Василенко Яков Титович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно