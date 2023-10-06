Василенко (Шульга) Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Шульга) Агафия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Василенко Яков Титович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1859

Сын: Василенко Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Василенко Яков Титович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1862

Сын: Василенко Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Василенко Яков Титович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Василенко Яков Титович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1870

Сын: Василенко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Василенко Яков Титович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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