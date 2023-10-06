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Василенко Никифор Яковлевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.03.1859

Дата смерти

13.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1859

Отец: Василенко Яков Титович

Мать: Василенко Агафия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Василенко Татьяна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Василенко Артемий Никифорович

Мать ребёнка: Василенко Татьяна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1887

Сын: Василенко Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Василенко Татьяна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Василенко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Василенко Татьяна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1896

Сын: Василенко Никита Никифорович

Мать ребёнка: Василенко Татьяна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.06.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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