Василенко (Якуба) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Якуба) Татьяна Антоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1861

Отец: Якуба Антоний Миронович

Мать: Якуба Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Василенко Никифор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Василенко Артемий Никифорович

Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1887

Сын: Василенко Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Василенко Василий Никифорович

Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1896

Сын: Василенко Никита Никифорович

Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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