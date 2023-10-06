Василенко (Якуба) Татьяна Антоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1861
Отец: Якуба Антоний Миронович
Мать: Якуба Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Василенко Артемий Никифорович
Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1887
Сын: Василенко Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889
Сын: Василенко Василий Никифорович
Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1896
Сын: Василенко Никита Никифорович
Отец ребёнка: Василенко Никифор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно