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Василенко Яков Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Василенко Агафия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1859

Сын: Василенко Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Василенко Агафия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1862

Сын: Василенко Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Василенко Агафия Степановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Василенко Агафия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1870

Сын: Василенко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Василенко Агафия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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