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Бородавка Емельян Иосифович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1856

Дочь: Бородавка Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Бородавка Анна Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1860

Сын: Бородавка Евтихий Емельянович

Мать ребёнка: Бородавка Анна Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.05.1862

Жена: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1863

Дочь: Кочерга Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1866

Дочь: Бесараб Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1868

Сын: Бородавка Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Бородавка Аврамий Емельянович

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1874

Дочь: Константиненко Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1877

Дочь: Бородавка Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородавка Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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