Бородавка Емельян Иосифович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
24.09.1856
Дочь: Бородавка Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Бородавка Анна Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1860
Сын: Бородавка Евтихий Емельянович
Мать ребёнка: Бородавка Анна Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.05.1862
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1863
Дочь: Кочерга Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
04.08.1866
Дочь: Бесараб Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
26.03.1868
Сын: Бородавка Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Бородавка Аврамий Емельянович
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
30.10.1874
Дочь: Константиненко Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1877
Дочь: Бородавка Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Бородавка Евфросиния Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно