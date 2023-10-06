Бородавка Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1856

Дочь: Бородавка Фекла Емельяновна

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1860

Сын: Бородавка Евтихий Емельянович

Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавка Емельян Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.12.1861
Черниговская губерния, Российская империя
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