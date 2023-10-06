Бородавка Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти24.12.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1856
Дочь: Бородавка Фекла Емельяновна
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1860
Сын: Бородавка Евтихий Емельянович
Отец ребёнка: Бородавка Емельян Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.12.1861
Черниговская губерния, Российская империя