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Герасименко Сергей Кириллович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.09.1832

Дата смерти

06.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1832

Отец: Герасименко Кирилл Гаврилович

Мать: Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1857

Дочь: Кисель (Герасименко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1859

Дочь: Герасименко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1862

Дочь: Герасименко Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1863

Сын: Герасименко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1866

Дочь: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Герасименко Трифон Сергеевич

Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
06.06.1909
Липовый Рог, Чернігівська область

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