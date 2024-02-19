Герасименко Сергей Кириллович
Место рождения
Дата рождения25.09.1832
Дата смерти06.06.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1857
Дочь: Кисель (Герасименко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Рождение ребёнка
06.12.1859
Дочь: Герасименко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Рождение ребёнка
21.01.1862
Дочь: Герасименко Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Рождение ребёнка
01.01.1863
Сын: Герасименко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Рождение ребёнка
02.02.1866
Дочь: Козей (Герасименко) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Рождение ребёнка
01.02.1869
Сын: Герасименко Трифон Сергеевич
Мать ребёнка: Герасименко (Гудько) Евгения Анфомовна
Смерть
06.06.1909