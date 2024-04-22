Герасименко Кирилл Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти19.08.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
29.10.1816
Рождение ребёнка
21.11.1818
Сын: Герасименко Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1821
Дочь: Безрук Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.04.1824
Сын: Герасименко Трофим Кириллович
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1827
Дочь: Сидоренко Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.10.1829
Дочь: Зубко Харитина Кирилловна
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.09.1832
Сын: Герасименко Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1835
Дочь: Момот Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.09.1837
Сын: Герасименко Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.12.1841
Сын: Герасименко Степан Кириллович
Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна
Смерть
19.08.1855