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Герасименко Кирилл Гаврилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

19.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1816

Жена: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1818

Сын: Герасименко Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1821

Дочь: Безрук Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1824

Сын: Герасименко Трофим Кириллович

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1827

Дочь: Сидоренко Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1829

Дочь: Зубко Харитина Кирилловна

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1832

Сын: Герасименко Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1835

Дочь: Момот Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1837

Сын: Герасименко Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1841

Сын: Герасименко Степан Кириллович

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
19.08.1855
Липовый Рог, Чернігівська область
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