Герасименко Григорий Кириллович
Место рождения
Дата рождения21.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1818
Бракосочетание
09.04.1839
Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1847
Сын: Герасименко Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Герасименко Мария Федоровна
Рождение ребёнка
04.02.1851
Сын: Герасименко Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Герасименко Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно