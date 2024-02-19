Герасименко Григорий Кириллович 21.11.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасименко Григорий Кириллович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1818

Отец: Герасименко Кирилл Гаврилович

Мать: Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.04.1839

Жена: Герасименко (Возщаленко) Наталия Томовна

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1847

Сын: Герасименко Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Герасименко Мария Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1851

Сын: Герасименко Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Герасименко Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно

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