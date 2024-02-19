Герасименко Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

25.02.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1847

Сын: Герасименко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1851

Сын: Герасименко Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий Кириллович

Смерть
25.02.1889
Липовый Рог, Чернігівська область

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