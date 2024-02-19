Герасименко Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти25.02.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1847
Сын: Герасименко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
04.02.1851
Сын: Герасименко Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий Кириллович
Смерть
25.02.1889