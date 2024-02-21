Зубко (Герасименко) Харитина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубко (Герасименко) Харитина Кирилловна

Зубко (Герасименко) Харитина Кирилловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

06.10.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1829

Отец: Герасименко Кирилл Гаврилович

Мать: Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.04.1859

Муж: Зубко Лаврентий Филимонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1860

Сын: Зубко Каллиник Лаврентьевич

Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1863

Дочь: Зубко Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1864

Дочь: Зубко Ефимия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1868

Дочь: Зубко Мавра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1872

Дочь: Зубко Феодосия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.