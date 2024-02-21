Зубко (Герасименко) Харитина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1829
Бракосочетание
26.04.1859
Рождение ребёнка
29.07.1860
Сын: Зубко Каллиник Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович
Рождение ребёнка
21.04.1863
Дочь: Зубко Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович
Рождение ребёнка
15.09.1864
Дочь: Зубко Ефимия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович
Рождение ребёнка
02.05.1868
Дочь: Зубко Мавра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович
Рождение ребёнка
30.05.1872
Дочь: Зубко Феодосия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубко Лаврентий Филимонович
Смерть
Неизвестно