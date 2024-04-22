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Момот Филипп Евдокимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1863

Отец: Момот Евдоким Алексеевич

Мать: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
?.01.1886

Жена: Момот Анна Леонтьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1889

Сын: Момот Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Момот Анна Леонтьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1892

Дочь: Момот Ефросиния Филипповна

Мать ребёнка: Момот Анна Леонтьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Момот Елена Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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