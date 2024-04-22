Момот Филипп Евдокимович
Место рождения
Дата рождения08.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1863
Отец: Момот Евдоким Алексеевич
Мать: Момот Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
?.01.1886
Жена: Момот Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
06.08.1889
Сын: Момот Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Момот Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.09.1892
Дочь: Момот Ефросиния Филипповна
Мать ребёнка: Момот Анна Леонтьевна
Бракосочетание
29.10.1906
Жена: Момот Елена Петровна
Смерть
Неизвестно