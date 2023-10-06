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Момот Григорий Филиппович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.08.1889

Дата смерти

12.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.03.1889
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
06.08.1889

Отец: Момот Филипп Евдокимович

Мать: Момот Анна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
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