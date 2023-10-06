Момот Григорий Филиппович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.08.1889
Дата смерти12.03.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.03.1889
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
06.08.1889
Отец: Момот Филипп Евдокимович
Мать: Момот Анна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя