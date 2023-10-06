Куц (Кулик) Варвара Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Кулик) Варвара Адриановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: Кулик Адриан Данилович

Мать: Кулик Мария Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.05.1922

Муж: Куц Потапий Михайлович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Потаповна

Отец ребёнка: Куц Потапий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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