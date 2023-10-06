Куц (Кулик) Варвара Адриановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Отец: Кулик Адриан Данилович
Мать: Кулик Мария Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.05.1922
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Потаповна
Отец ребёнка: Куц Потапий Михайлович
Смерть
Неизвестно