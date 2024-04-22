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Кулик Александр Данилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

02.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1868

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Кулик Митродора Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Демиденко Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1896

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Дяконенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Кулик Федор Александрович

Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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