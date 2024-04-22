Кулик Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения02.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1868
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Демиденко Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.03.1896
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1898
Дочь: Дяконенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Кулик Федор Александрович
Мать ребёнка: Кулик Митродора Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно