Демиденко (Кулик) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Кулик) Евдокия Александровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1894

Отец: Кулик Александр Данилович

Мать: Кулик Митродора Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Демиденко Александр Ефимович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Демиденко Александр Ефимович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Демиденко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Демиденко Александр Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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