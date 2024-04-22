Демиденко (Кулик) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1894
Бракосочетание
22.01.1914
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Демиденко Александр Ефимович
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Демиденко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Демиденко Александр Ефимович
Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно