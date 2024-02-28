Демиденко Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895
Бракосочетание
22.01.1914
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Демиденко Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Демиденко Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Демиденко Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно