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Демиденко Александр Ефимович

Место рождения

Дремайловка, Чернігівська область

Дата рождения

22.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895

Отец: Демиденко Ефимий Иванович

Мать: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1914

Жена: Демиденко Евдокия Александровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Демиденко Евдокия Александровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Демиденко Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Демиденко Евдокия Александровна

Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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