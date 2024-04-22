Демиденко Ефимий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
22.11.1895
Сын: Демиденко Александр Ефимович
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1899
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: Демиденко Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Дочь: Демиденко Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Демиденко Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Демиденко Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна
Смерть
Неизвестно