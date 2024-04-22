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Демиденко Ефимий Иванович

Место рождения

Дремайловка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1895

Сын: Демиденко Александр Ефимович

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1899

Сын: Демиденко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Демиденко Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Дочь: Демиденко Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Демиденко Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Демиденко Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Устиния Андреевна

Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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