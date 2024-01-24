Демиденко (Колесник) Устиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1895
Сын: Демиденко Александр Ефимович
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1899
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: Демиденко Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1903
Дочь: Демиденко Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Демиденко Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Демиденко Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович
Смерть
Неизвестно