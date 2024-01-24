Демиденко (Колесник) Устиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Колесник) Устиния Андреевна

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: не указан

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1895

Сын: Демиденко Александр Ефимович

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1899

Сын: Демиденко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Демиденко Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Дочь: Демиденко Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Демиденко Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Демиденко Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Демиденко Ефимий Иванович

Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Дремайловка, Чернігівська область

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