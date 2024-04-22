Кулик (Козей) Митродора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Козей) Митродора Тимофеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1887

Дочь: Козей Марина

Отец ребёнка: не указан

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Кулик Александр Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Демиденко Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1896

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Дяконенко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Кулик Федор Александрович

Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно
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