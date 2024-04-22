Кулик (Козей) Митродора Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
11.02.1887
Дочь: Козей Марина
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Демиденко Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович
Рождение ребёнка
31.03.1896
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1898
Дочь: Дяконенко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Кулик Федор Александрович
Отец ребёнка: Кулик Александр Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно