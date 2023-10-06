Дяконенко (Кулик) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДяконенко (Кулик) Ирина Александровна

Дяконенко (Кулик) Ирина Александровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898

Отец: Кулик Александр Данилович

Мать: Кулик Митродора Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.05.1919

Муж: Дьяконенко Кузьма Викторович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Донец Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Дьяконенко Кузьма Викторович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close