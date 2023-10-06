Дяконенко (Кулик) Ирина Александровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.05.1919
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Донец Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Дьяконенко Кузьма Викторович
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно