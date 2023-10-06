Дьяконенко Кузьма Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконенко Кузьма Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1919

Жена: Дяконенко Ирина Александровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Донец Марфа Кузьминична

Мать ребёнка: Дяконенко Ирина Александровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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