Дьяконенко Кузьма Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1919
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Донец Марфа Кузьминична
Мать ребёнка: Дяконенко Ирина Александровна
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно