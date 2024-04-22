Рипа (Кулик) Екатерина Даниловна
Место рождения
Дата рождения26.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1857
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Бракосочетание
10.01.1877
Рождение ребёнка
24.10.1878
Сын: Рипа Иван Трофимович
Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
20.07.1880
Сын: Репа Илья Трофимович
Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
24.10.1886
Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович
Смерть
Неизвестно