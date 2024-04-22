Рипа (Кулик) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рипа (Кулик) Екатерина Даниловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

26.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1857

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1877

Муж: Рипа Трофим Спиридонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1878

Сын: Рипа Иван Трофимович

Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Репа Илья Трофимович

Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Рипа Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Рипа Трофим Спиридонович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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