(Кулик) Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулик) Надежда Даниловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

26.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1903

Дочь: Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1905

Сын: Кулик Кузьма Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Кулик Тихон Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1914

Сын: Кулик Трофим

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Кулик Андрей

Отец ребёнка: не указан

Вишнёвка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно
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