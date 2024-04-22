(Кулик) Надежда Даниловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
13.10.1903
Дочь: Параскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
31.10.1905
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.08.1912
Рождение ребёнка
23.07.1914
Сын: Кулик Трофим
Рождение ребёнка
29.11.1916
Сын: Кулик Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно