Дмитрий Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Антон Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Емельян Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Васильева
в замужество в Васильевку Тульск.у.
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Афанасий Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрёна Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Орлов Евтей Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Орлов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сидорова
Смерть
1805