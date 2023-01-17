Дмитрий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Евдокимов

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.
Около 1764 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
До 1780 г.р.
Около 1786 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Васильева

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Синяев Евсигней Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Антон Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Емельян Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
в замужество в Васильевку Тульск.у.
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрёна Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Орлов Евтей Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Сидорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Орлов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сидорова

Смерть
1805
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