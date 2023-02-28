Орлов Евтей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Дмитрий Евдокимов
Мать: Анна Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Орлов Казьма Евтеев
Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Орлова Анна Евтеева
Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.
Дочь: Орлова Матрона Евтеева
Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова
Мать указана Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Козина Пелагея Евтеевна
Мать ребёнка: Орлова Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Афимья Иванова
Смерть
Неизвестно