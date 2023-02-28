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Орлов Евтей Дмитриев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Дмитрий Евдокимов

Мать: Анна Сидорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Орлов Казьма Евтеев

Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Орлова Анна Евтеева

Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.

Дочь: Орлова Матрона Евтеева

Мать ребёнка: Орлова Афимья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Мать указана Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Козина Пелагея Евтеевна

Мать ребёнка: Орлова Агафья Ильина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Агафья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Афимья Иванова

Смерть
Неизвестно
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